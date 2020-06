Terrassen op rijweg maken al opnieuw plaats voor koning auto: “Grote Markt wordt autoluwe fietsstraat” Kristof Vereecke

10 juni 2020

13u51 0 Zelzate Na een eerste consultatieronde bij de middenstanders rond de Grote Markt stuurt de gemeente Zelzate zijn terrasplan al bij. De horecazaken kunnen nog steeds grotere terrassen plaatsen op de laad- en loszone van de Grote Markt, maar de rijweg wordt opnieuw vrij gemaakt voor koning auto.

Volgens de oorspronkelijke proefopstelling verliep al het verkeer via het middengedeelte van de Grote Markt en werden buitenste wegen vrij gemaakt voor terrassen. Dat concept wordt nu bijgestuurd. “De voorzitter van de Lokaal Economische Raad hield vanmorgen een consultatieronde bij zijn collega’s. Uit dit goed bilateraal overleg is naar voren gekomen dat men tevreden is met terrasuitbreidingen op de laad- en loszone, waardoor de rijweg niet hoeft ingenomen te worden. Hierdoor is het mogelijk de rijweg opnieuw open te stellen voor alle verkeer”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a), die benadrukt dat de tijdelijke herinrichting van de Grote Markt een proefopstelling is, waarbij wordt getracht een zo comfortabel mogelijke oplossing te vinden voor een grote uitdaging waarmee het gemeentebestuur en de lokale horeca en zelfstandigen door de coronacrisis worden geconfronteerd.

Heisa

Dat laatste moet duidelijk wezen. Zo zorgde de nieuwe regeling de afgelopen twee dagen al voor heel wat heisa onder winkeliers en horeca uitbaters. “Dat is uiteraard nooit de bedoeling geweest”, zegt Eric Vande Velde namens de economische raad. “Iedereen moet beter worden van de nieuwe regeling. Bijsturen is dan de beste oplossing.” Die bijgestuurde oplossing is er één met auto’s op de buitenwegen. “De Grote Markt zal worden ingericht als fietsstraat. De snelheid blijft 20 kilometer per uur. De terrassen kunnen uitbreiden op de laad- en loszones mits doorgang voor de voetgangers”, verduidelijkt burgemeester Meuleman nog eens.