Ter Looverendreef geeft ‘archeologische’ geheimen prijs. Kristof Vereecke

05 maart 2020

12u58 0 Zelzate Er zijn recent enkele archeologische vondsten gedaan in de Ter Looverendreef, op de grens met Zelzate en Ertvelde.

Dat maakte burgemeester Brent Meuleman (sp.a) bekend naar aanleiding van een nieuw reglement rond archeologische vondsten dat moest goedgekeurd worden op de gemeenteraad. “Het gaat om twee sites. Op één site is gebruiksaardewerk uit de late Middeleeuwen gevonden, periode 1500-1660. Op een andere site gaat het om artefacten uit de post Middeleeuwen, periode 1700 en 1800. Daarnaast zijn in de buurt van Callemansputte greppelstructuren uit de 19de eeuw aangetroffen.” Volgens Meuleman is het niet ongebruikelijk dat er archeologische vondsten gedaan worden en komt zo iets vaker voor dan de meeste mensen denken.