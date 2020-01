Tentoonstelling rond afval lokt 574 scholieren: “Jong geleerd is oud gedaan” Kristof Vereecke

22 januari 2020

07u38 0 Zelzate De afvaltentoonstelling van IDM in cultuurhuis ’t Klooster blijkt een groot succes. In totaal zullen maar liefst 574 scholieren uit Zelzate en Wachtebeke de tentoonstelling deze maand bezocht hebben.

“Het gaat om begeleide schoolbezoeken”, klinkt het bij afvalintercommunale IDM. “De interactieve tentoonstelling bestaat uit heel wat leuke foto- en spelborden. Deze gaan niet alleen over de meest gekende fracties zoals restafval, GFT en PMD. Ook minder gekende afvalsoorten zoals isomo, hout en kurk komen aan bod. Verder maken bezoekers ook kennis met composteren, worden ze meegenomen in de wereld van het hergebruik en worden er tips gegeven om voedselverspilling te voorkomen. Er wordt ook aandacht besteed aan de ‘plastic ocean’ en hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.”

Preventie

Schepen van milieu Steven De Vuyst is in de wolken dat de tentoonstelling zo’n groot succes is. “Het is leuk om te zien dat de scholen hier massaal op intekenen. Hoe meer scholieren gesensibiliseerd en geïnformeerd worden over alle afvalstromen en de risico’s voor ons leefmilieu, hoe beter. Het is ook een belangrijke preventieve maatregel die we vanuit het bestuur nemen om zwerfvuil en sluikstorten te voorkomen. Aan de hand van een zwerfvuilspel op de tentoonstelling leren ze hoe lang het bijvoorbeeld duurt vooraleer sommige voorwerpen zoals een bananenschil of een blikje verteren in de natuur. Jong geleerd is oud gedaan.”