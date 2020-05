Superkortingen bij Blokker zorgen voor file op Grote Markt (en vertraging voor de lijnbus) Kristof Vereecke

23 mei 2020

15u56 7 Zelzate Volgens de leden van de Facebookgroep ‘Promojagers België’ zijn er dit weekend ferme deals te doen bij Blokker. Dat lokte heel wat kopers naar de vestiging van Blokker op de Grote Markt in Zelzate. Het was er een ganse dag rijtje schuiven. Zelfs de lijnbus kwam even vast te zitten ter hoogte van de winkel.

Winkelketen Blokker is overgenomen en verandert in discounter Mega World. Maar voor het zo ver is, wordt er in de vestigingen van de keten nog een grote uitverkoop gehouden. Officieel gaat de uitverkoop pas op 28 mei van start, maar volgens de leden van de Facebookgroep Promojagers België – die de strafste promoties met elkaar delen – zijn er nu al ferme deals te doen. Zo deelde deze week iemand in onze krant mee dat ze aan de kassa haar rekening zag zakken van 363 naar 210 euro. Dat nieuws lokte ook de massa naar de Blokker-vestiging aan de Grote Markt in Zelzate. Door de coronaregels was het er een ganse dag aanschuiven om binnen te kunnen. Iedereen in de winkel hield zich aan de regels, maar buiten was het soms wat minder. Door enkele foutparkeerders kwam de lijnbus zelfs even vast te zitten op de Grote Markt. Gelukkig konden de bewuste foutparkeerders snel opgespoord worden en bleef de vertraging binnen de perken. Het gebeurt bovendien wel vaker dat foutparkeerders er voor zorgen dat de lijnbussen niet kunnen passeren ter hoogte van de winkel.

Smile

Wie naar buiten kwam had meestal een dikke smile op het aangezicht en een goed gevulde boodschappentas. “Alle pannen zijn al 50% korting. We hebben net een nieuwe keuken gekocht met een inductiekookplaat. Daardoor moet ik al mijn potten en pannen vervangen. Voor een paar honderd euro kan je al eens een halfuurtje aanschuiven”, klonk het bij één van de enthousiaste klanten aan de kassa. Maar ook elektro (-30%), SodaStream (-50%) en de betere decoratiespullen gingen er vlotjes en met veel korting over de toonbank. Het belooft nog druk te worden de komende dagen bij Blokker.