Subsidie voor nieuwe verwarmingsinstallatie basisschool De Krekel “Investering past perfect in ons klimaatactieplan om gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken” Kristof Vereecke

11 september 2019

17u35 0 Zelzate De gemeente Zelzate kan rekenen op 12.700 euro subsidie voor de aankoop van een nieuwe verwarmingsinstallatie voor basisschool De Krekel. De totale investering bedraagt 334.000 euro, maar die betaalt zich volgens het gemeentebestuur op 10-jaar terug vanwege de energiebesparing.

“De subsidie is erg goed nieuws”, zeggen schepen van onderwijs Isabel Dellaert (sp.a) en klimaatschepen Steven De Vuyst (PVDA). “Het is misschien wel niet de grootste subsidie, het is wel het begin van een nieuw energie-efficiënter verhaal voor de school. Zo zal de verwarming van het schoolgebouw gecompartimenteerd worden zodat alle ruimtes afzonderlijk verwarmd kunnen worden. Daarnaast zal ook gewerkt worden met een ruimtethermostaat en komt er nachtverlaging.”

Klimaatactieplan

De totale investeringskost van het project bedraagt afgerond 334.000 euro. De subsidie die Vlaanderen toekent, is slechts 1 euro per inwoner, wat neerkomt voor Zelzate op 12.700 euro. “Belangrijker is de winst die geboekt wordt aan CO2-reductie”, zegt klimaatschepen Steven De Vuyst. Die wordt jaarlijks geraamd op 31,5 ton en past perfect binnen de doelstellingen van ons klimaatactieplan om de gemeentelijke gebouwen energiezuiniger te maken.”