Studentenonderzoek bewijst: “Het kan beter met de toegankelijkheid van de zorgvoorzieningen” Kristof Vereecke

02 maart 2020

17u20 0 Zelzate Het kan beter met de toegankelijkheid van de zorgvoorzieningen in Zelzate. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat vijf studenten ergotherapie van de Artevelde Hogeschool uitvoerden. Ook rolstoelgebruiker Tony Geys bevestigt de conclusies: “Er is nog veel werk aan de winkel wil Zelzate een rolstoelvriendelijke gemeente worden.”

Elke Meyfroidt, Roos Vereecke, Larissa Van Den Hende, Kiliana Criel en Sander De Cock zitten in hun laatste jaar ergotherapie aan de Artevelde Hogeschool. Als bachelorproef organiseerden ze een onderzoek naar de toegankelijkheid van de zorgvoorzieningen in Zelzate. Lees: ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, maar ook dokterspraktijken, apotheken en tandartsen. Ze kregen daarbij de steun van het gemeentebestuur. “Wij vinden het hyperbelangrijk dat onze zorginstellingen toegankelijk zijn”, zegt schepen van openbare werken Luc Van Waesberghe (sp.a). “Maar niet alleen de zorgvoorzieningen zelf. Ook de wegen en voetpaden er naar toe.”

Mentaliteitswijziging

Uit het onderzoek blijkt dat er nog wel wat werk aan de winkel is. “Uit respect voor de deelnemende zorgvoorzieningen houden we onze resultaten voorlopig intern, maar het moet duidelijk zijn dat er nog heel wat werk aan de winkel is”, zegt Roos Vereecke. Dat bevestigt ook rolstoelgebruiker Tony Geys die mee op pad ging met de studenten. “Je merkt aan alles dat er nog een mentaliteitswijziging nodig is in deze gemeente. In buurgemeente Assenede werkt de vereniging ‘Assenede voor Iedereen’ al een vijftal jaar rond dit thema en daar zie je toch serieuze stappen. Iets wat in Zelzate op termijn ook moet kunnen.” Dat bevestigt ook schepen van Waesberghe. “Elk jaar trekken we een groot budget uit voor het herstel van voetpaden. Daarbij zullen we voortaan maximaal rekening houden met de mobiliteit van minder mobiele personen. Al ligt natuurlijk ook een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de zorgvoorzieningen zelf.”

App

Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden. Zo scoort de polikliniek van AZ Sint-Lucas aan de Chalmetlaan erg goede punten. “Het bewijs dat het kan”, weet Roos Vereecke. “Vaak gaat het om kleine zaken. Via de onwheelsapp kunnen zorgverstrekkers, maar ook gewone handelszaken, kijken hoe toegankelijk hun zaak is. Geen overbodige luxe als je weet dat 1 op 6 mensen in Europa met verminderde mobiliteit kampt.”

Meer info over de ‘onwheelsapp’ via www.onwheelsapp.com.