Straffe beelden: Zo geweldig kan fuiven onder grootste beweegbare brug van Europa eruitzien Chirojongens blikken terug op Brugfuif om in te kaderen Kristof Vereecke

28 oktober 2019

14u44 0 Zelzate De derde editie van de Brugfuif was er eentje om in te kaderen: 850 bezoekers en geen problemen. Na tien jaar lang Summerswitch lijkt Chiro Brug na amper drie jaar een al bijna even gerenommeerde opvolger gevonden te hebben.

Fuiven onder het viaduct van de grootste ophaalbrug van Europa. Geef toe er zijn slechtere concepten en partylocaties te bedenken. Chiro Brug zorgt er al drie jaar voor dat het in Zelzate een jaarlijkse realiteit is tijdens de nacht waarop we het zomeruur voor het winteruur ruilen. Na drie edities, en wat groeipijn, lijkt het fuifconcept er ook echt te staan. “Het was een fantastische editie”, zegt Robbe Konings van Chiro Brug. “Met 850 fuifbeesten hebben we onze stoutste verwachtingen overtroffen. Belangrijker nog was dat er geen enkel incident te melden was. Niet op het vlak van geluidsoverlast, noch op het vlak van andere problemen. De samenwerking met de gemeentelijke diensten en de politie liep ook fantastisch. We kijken nu al uit naar de vierde editie. Want die komt er zeker.”

Ook burgemeester Brent Meuleman (sp.a) was enthousiast over de fuif. Dat hij er de eerste pint mocht tappen zat daar mogelijk voor iets tussen. De Zelzaatse jeugd vond het alvast ‘geweldig’! Waar hebben we dat nog gehoord?

Videocredits: Visual Vanilla.

Meer over Chiro Brug