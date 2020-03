Straatverlichting langs R4-West weigert al enkele dagen dienst ter hoogte van levensgevaarlijk kruispunt met Assenedesteenweg Kristof Vereecke

03 maart 2020

07u00 4 Zelzate Een deel van de straatverlichting langs de R4 in Zelzate weigert al enkele dagen dienst. Vooral ter hoogte van het levensgevaarlijke kruispunt ter hoogte van de oversteek met de Assenedesteenweg zorgt dat voor levensgevaarlijke situaties.

Tientallen zwakke weggebruikers moeten er elke ochtend het kruispunt over richting school. In het verleden gebeurden er al meerdere keren ongevallen met fietsers. Doordat de straatverlichting dienst weigert, is het er ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat één groot zwart gat. “Een onverantwoorde situatie”, trok prins carnaval Kevin De Decker de gemeenteraad aan de mouw tijdens het halfuurtje van de burger. “Meerdere bezorgde ouders en grootouders spraken me er al over aan.” Ook ter hoogte van de oversteek met de Caluslaan was er gisterenavond geen straatverlichting. Ook daar moten vanochtend tientallen scholieren de straat over richting basisschool De Krekel in de Caluslaan.

Wegbeheerder

Burgemeester Brent Meuleman erkent de ernst van de situatie. “Blijkbaar heeft de straatverlichting te lijden onder de weersomstandigheden. Bij zwaar regenweer of wind weigeren enkele lichten dienst en slaat de rest van de straatverlichting mee uit. We hebben dat al meerdere keren gemeld bij de wegbeheerder, maar voorlopig zonder gehoor. We blijven echter aandringen.”