Storm wil nieuwe windturbine bouwen op terreinen ArcelorMittal Windparkontwikkelaar stelt plannen voor op dinsdag 17 september Kristof Vereecke

08 september 2019

15u30 0 Zelzate Windparkontwikkelaar Storm heeft plannen om een nieuwe windturbine te bouwen op de terreinen van ArcelorMittal in Gent. De windmolen komt ten noorden van de Kennedylaan, ter hoogte van het kruispunt met Sint-Kruis-Winkel.

Om de exacte plannen toe te lichten, organiseert Storm op dinsdag 17 september een informatiemoment in restaurant The New Four Seasons in het provinciaal domein van Puyenbroeck. ArcelorMittal heeft momenteel al een windpark. Dat telt 8 windturbines met elk een tiphoogte van 200 meter. Daarmee behoren deze turbines tot de hoogste van het land. De windturbines produceren jaarlijks 70,8 miljoen kWh groene stroom of het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ongeveer 20.000 gezinnen.