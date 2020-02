Storm Ellen lijkt geen roet in het eten te gaan gooien: “Totaal geen reden tot afgelasting stoet” Kristof Vereecke

19 februari 2020

16u15 0 Zelzate “Er is totaal geen reden om de carnavalsstoet zaterdag af te lassen.” Kevin De Decker van de Werkgroep Carnaval blijft rustig bij de recente weersvoorspellingen. “Zolang de wind onder de 50 kilometer per uur blijft, is er geen enkel probleem.”

Zelzate krijgt zaterdag na 40 jaar eindelijk nog eens een carnavalsstoet. De kanaalgemeente snakt dan ook naar zaterdagavond. Helaas lijken de weersvoorspellingen niet mee te zitten. Doemdenkers voorspellen na de storm Dennis de komst van Ellen. “Mijn gsm ontploft momenteel met vragen”, zegt Kevin De Decker. “Toch is er voorlopig geen reden om ons zorgen te maken. De windsnelheden zouden zaterdag onder de 50 kilometer per uur blijven. Dan is er geen enkel probleem voor de praalwagens. Er is dan ook totaal geen reden om de stoet zaterdag af te lassen. We houden het weer sowieso in de gaten en hebben een goede weerman.”

Programma

Carnaval start vrijdag om 13.11 uur met een grote scholenstoet. Om 19.00 uur is er een officieel moment in de feesttent op de Grote Markt. Zaterdag is er vanaf 13 uur een groot kindercarnavalsbal. De eerste carnavalsstoet in 40 jaar start zaterdag om 19.30 uur. Nadien is er een grote carnavalsfuif in de feesttent op de Grote Markt. “De grote dag komt steeds dichterbij, we maken er samen wat moois van”, besluit De Decker.