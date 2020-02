Storm Dennis rukt golfplaten van dak ISBO-school Kristof Vereecke

16 februari 2020

21u45 0 Zelzate Ook op De Katte heeft Dennis vandaag voor overlast gezorgd. Zo moest de brandweer zondagavond uitrukken nadat enkele golfplaten weggerukt werden op het dak van de plaatselijke school voor volwassenenonderwijs.

Het was de eigenaar die de golfplaten door de lucht zag vliegen en de brandweer verwittigde. Die waren snel ter plaatse en konden de situatie neutraliseren. Op het eerste zicht lijkt de schade al bij al mee te vallen. De lessen die voor morgen op de agenda staan, gaan gewoon door. Weliswaar in een ander gebouw van de school die al jaren langs de Assenedesteenweg gevestigd is. Enkel de kookles dient afgelast te worden.