Storm Ciara houdt marktkramers thuis Kristof Vereecke

10 februari 2020

16u52 0 Zelzate De storm Ciara had ook zijn invloed op de wekelijkse maandagmarkt. Zo raapten amper een zevental marktkramers hun moed bijeen om de hevige rukwinden te trotseren.

Voor de vaste marktbezoekers ongetwijfeld een streep door de rekening, maar er was ook begrip. “Die Ciara is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Laat staan dat het weer is om een hond door te jagen”, vatte een marktbezoeker het gevat samen. “Gelukkig zijn de bakker en mijn vaste groente- en fruitkraam wel op post.” Het gebrek aan marktkramers gaf de Grote Markt een desolate indruk. De borden die de Grote Markt afsluiten voor het verkeer hadden het bovendien zwaar te verduren. Volgende maandag hopelijk beter weer.