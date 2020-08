Storm Cédric doet schutterstoren geen deugd, gemeente vraagt eigenaar zo snel mogelijk werk te maken van afbraak Kristof Vereecke

27 augustus 2020

09u15 0 Zelzate De gemeente Zelzate vraagt de eigenaar van de schutterstoren snel werk te maken van de afbraak. De passage van Storm Cédric heeft de 33-meter hoge schutterstoren geen deugd gedaan. De toren verkeerde al in slechte staat na de passage van storm Dennis op 16 februari.

Op 16 februari rukte storm Dennis enkele houten frontpanelen los van de bekende schutterstoren op de Grote Markt in Zelzate. Een deel van de Grote Markt moest zelfs afgezet worden uit voorzorg. Cédric ging zo hard niet te keer, maar zorgde er wel voor dat de door Dennis veroorzaakte schade nog wat groter werd. Wie op de Grote Markt passeert, ziet duidelijk hoe een groot stuk van de voorzijde van de toren opnieuw volledig verdwenen is. “Bovendien kregen we opnieuw heel wat telefoontjes van omwonenden dat er stukken hout in hun achtertuinen terecht gekomen zijn”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Dat is allesbehalve een veilige situatie.”

Sloop

Ondertussen diende de eigenaar van de toren een sloopvergunning in omdat de renovatiekosten torenhoog oplopen. Bovendien wordt de schutterstoren al jaren niet meer gebruikt. Burgers hadden tot 12 augustus de kans bezwaar in te dienen bij de gemeente tegen de afbraakplannen. Na de passage van storm Cédric lijkt die afbraak alleen maar dichterbij te komen. Een definitieve datum is er volgens de gemeente evenwel nog niet. “Er is één bezwaarschrift binnen gekomen, maar dat bleek ongegrond”, aldus Brent Meuleman. Niks lijkt de afbraak dan ook nog in de weg te staan. “Gezien de veiligheid primeert, gaan we de eigenaar vragen snel werk te maken van de afbraak. Bij de eerst volgende storm is het opnieuw prijs en we kunnen het echt niet riskeren dat er schade is bij derden of in het slechtste geval mensen gewond raken. Snelle afbraak is de enige oplossing op dit moment.”

De 33-meter hoge toren maakt al van 1927 deel uit van de Zelzaatse skyline en maakte onderdeel uit van het vroegere cinemacomplex Gaumont. De toren staat ook op de lijst voor onroerend erfgoed. Het is één van de laatste in zijn soort in de regio. Op 11 juli brandde nog een gelijkaardige schutterstoren volledig uit in Wetteren.