Stokerij Eenvoud maakt werk van een eau de vie van Katse vijgen en een kruidenlikeur Kristof Vereecke

18 augustus 2020

12u17 0 Zelzate Stokerij Eenvoud, bekend van de Zelzaatse jenever, maakt werk van een eigen eau de vie gemaakt van in Zelzate gekweekte vijgen en een nieuwe kruidenlikeur. Die laatste wordt in november gelanceerd en luistert naar de naam ‘Drie Charels’.

Door de klimaatopwarming kweken steeds meer Vlamingen vijgen. Brandweerofficier Jörge Engels oogstte op De Katte zelfs meer dan 500 kilogram. Een serieuze opbrengst waarmee hij naar Stokerij Eenvoud trok. Daar gaan ze de ‘Katse’ vijgen gebruiken om een eau de vie mee te produceren. “Het klinkt eenvoudiger dan het is”, weet Frederik Buyens. “Zo moet Jörge om de twee dagen op de ladder klimmen om een verse lading voor de stokerij te plukken. Het fruit moet vers afgeleverd, gespoeld en gemixt worden. Na een weekje gisten, kan het stoken beginnen. Het uiteindelijke resultaat meet een alcoholgehalte van ongeveer 70 graden. Het resultaat hopen we volgend jaar voor te stellen op Katte Kermis.”

Drie Charels

Naast eau de vie is Stokerij Eenvoud ook bezig met de productie van een eigen kruidenlikeur. “De kruidenlikeur kan je vergelijken met Jägermeister”, weet Frederik. “Bedoeling is de likeur in november voor te stellen.” Voor de naam zoekt Frederik ook deze keer opnieuw inspiratie in zijn Zelzate. “De likeur zal ‘Drie Charels’ heten. Dat was een toneelgezelschap dat in de jaren zestig het land rondtrok met revues, blijspelen en bontenavonden.”