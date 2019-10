Stevent Open VLD af op schisma? Gemeenteraad toont duidelijk aan dat er twee stromingen zijn binnen Zelzaatse liberalen Kristof Vereecke

22 oktober 2019

09u33 0 Zelzate Botert het nog binnen de huidige Open VLD-fractie? Dat is wat heel Zelzate zich afvraagt na de gemeenteraad van gisteren. Daar werd pijnlijk duidelijk dat ex-burgemeester Frank Bruggeman en bijna naamgenoot Filip Bruggheman een fractie binnen de fractie vormen. Vanavond komt het nieuwe partijbestuur een eerste keer samen. Komt er duidelijkheid?

Tijdens de aanvullende punten dienden zowel ex-schepen Marleen Maenhout (Open VLD) en Filip Bruggheman een bijna gelijkaardig punt in over de problemen op het Groenplein. Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Goemaere (PVDA) vroeg letterlijk of beide Open VLD-fracties in de toekomst beter niet zouden afspreken vooraleer ze een punt indienen om te bespreken tijdens de raad? Een pijnlijk moment. Zo gonst het al een tijdje van de geruchten dat er een breuk zou zijn tussen een groep rond ex-burgemeester Frank Bruggeman en de rest van de partij. Gisteren wilde niemand bevestigen noch ontkennen. “Hou morgen jullie telefoon maar bij de hand. ’t Is partijbestuur”, klonk het bij enkele raadsleden, maar voor de rest bleven de lippen stijf op elkaar. Frank Bruggeman kondigde wel aan op 7 november een persconferentie te willen geven op…het Groenplein. “Een nieuw initiatief. De Blauwe Garde.” Zou het? Tijd zal ongetwijfeld raad brengen.