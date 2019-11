Steven De Vuyst (PVDA) trekt ten strijde tegen de sigarettenpeuk: “Peuken horen in de vuilnisbak, niet op de grond” Afspraak op woensdag 20 november om 14 uur aan het gemeentehuis Kristof Vereecke

12 november 2019

10u44 0 Zelzate Woensdag 20 november trekt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA) ten strijde tegen de sigarettenpeuk. Samen met een leger aan propere pioniers wil hij Zelzate peukenvrij maken. “Peuken horen thuis in de vuilnisbak en niet op de grond”, luidt de boodschap.

Steven De Vuyst heeft het niet zo op sigarettenpeuken. “Zeker niet als ze op de grond slingeren. Het blijft een heel hardnekkige gewoonte van veel rokers om hun peuken gewoon op de grond te gooien. Op woensdag 20 november willen we een duidelijk signaal geven: peuken horen thuis in de vuilbak en niet op de grond.”

Met een leger aan propere pioniers trekt hij woensdag de straat op voor een heuse peukenslag. “Iedereen mag meedoen. We spreken om 14 uur af aan het gemeentehuis. Samen met de werkgroep ‘make Zelzate clean again’, de milieuraad, ‘give it back’, onze propere pioniers en IDM slaan we de handen in elkaar en maken we Zelzate peukenvrij.”

Horeca

De Vuyst wil ook de horeca betrekken in een ‘peukenproject’. “Cafés en restaurants kunnen het peukencharter ondertekenen en krijgen zo een raamaffiche en bierkaartjes om hun klanten te sensibiliseren. Als gemeente gaan we ook zakasbakjes verkopen voor 1 euro. Op die manier hopen we een mentaliteitsverandering in gang te zetten bij de Zelzatenaar.”