Steven De Vuyst (PVDA): “Hopen op een verrassing in Oost-Vlaanderen” Kristof Vereecke

26 mei 2019

12u05 3 Zelzate Met Steven De Vuyst (PVDA) heeft Zelzate voor het eerst sinds lang opnieuw een lijsttrekker voor het federaal parlement in zijn rangen. De Vuyst trok deze ochtend samen met zijn collega-gemeenteraadsleden naar de stembus in Zelzate-West. Er kan nog tot 14 uur gestemd worden in de kanaalgemeente.

26 mei is niet alleen voor Steven De Vuyst (31) een speciale dag. Zo blaast Zelzaats PVDA-boegbeeld Dirk Goemaere vandaag 68 kaarsjes uit. “Een speciaal getal. Hopelijk mogen we vanavond twee keer vieren”, lacht Dirk Goemaere, die deze ochtend als eerste op post was om zijn kopman te verwelkomen aan het kieslokaal. Daarbij valt meteen op hoe hard PVDA momenteel leeft in Zelzate. De partij zorgde er bij de vorige verkiezingen voor een primeur door twee schepenen te leveren voor het huidige schepencollege. “Ik heb voor de goede gestemd”, krijgt De Vuyst meerdere keren te horen bij het aanschuiven om zijn stem uit te kunnen brengen. Ondertussen worden schouderklopjes uitgedeeld, handen geschud.

Brent Meuleman

Zelfs de ouders van sp.a-burgemeester Brent Meuleman, die zelf op de 18e plaats van de Kamerlijst staat, komen De Vuyst geluk wensen. “Dat is de nieuwe toekomstcoalitie”, lacht Dirk Goemaere. “Iedereen gunt elkaar zijn succes.” Ook voor Brent Meuleman zijn deze verkiezingen trouwens erg speciaal. Zo trok de Zelzaatse burgervader voor de eerste keer met vrouw en dochter naar de stembus. Meuleman en De Vuyst zijn ook al een heel leven lang vrienden. Voor beiden wordt het vanavond ongetwijfeld uitkijken hoe het Zelzaatse schepencollege scoort. Rond 16 uur worden de eerste resultaten verwacht in Zelzate.

Hoop

De Vuyst leeft op hoop. “We rekenen op een zetel in Antwerpen, maar wie weet is er ook iets mogelijk in Oost-Vlaanderen. We hebben een enorm fijne campagne achter de rug. Ons verhaal leeft. Misschien kunnen we wel voor de verrassing zorgen”, zegt de medewerker van Raoul Hedebouw. Aan Zelzate zal het meer dan waarschijnlijk niet liggen. “Vanavond gaan we sowieso feesten.”