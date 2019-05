Steven De Vuyst (32) mag met PVDA de kamer in: “Wij zijn de Rode Duivels van de politiek” Zelzaatse klimaatschepen lijkt bezig aan politieke blitzcarrière Kristof Vereecke

27 mei 2019

15u16 0 Zelzate Steven De Vuyst (32) leek de afgelopen maanden op een hogesnelheidstrein te zitten. De parlementair medewerker van Raoul Hedebouw schopte het begin dit jaar, samen met partijgenoot Geert Asman, tot de allereerste PVDA-schepen in Vlaanderen. Gisterenavond rond middernacht werd de TGV plots een ruimteraket. Zo sleepte De Vuyst een zitje voor de Kamer in de wacht. “De afgelopen 24 uur waren ongelofelijk”, blikt hij terug op een waanzinnige verkiezingsnacht. Tegelijkertijd blikt hij ook al vooruit: “Het wordt ambiance in de Kamer.”

Steven De Vuyst zit ons op te wachten op het terras van een hippe Zelzaatse koffiebar aan de Grote Markt. De oogjes nog wat klein, de telefoon roodgloeiend. “VRT wil me een halve dag volgen”, verklapt hij voor we aan het interview beginnen. De Vuyst is hot news in politiek Vlaanderen. Hij mag samen met 11 andere partijgenoten de Kamer in. Historisch. Zeker voor een telg van een arbeidersgezin uit Zelzate. “Ik kan het zelf nog altijd niet geloven. Ik heb vannacht amper geslapen. Ik vind het nog steeds onwezenlijk wat we met PVDA gisteren gepresteerd hebben. Toen ik de eerste verkiezingsuitslagen zag binnenkomen, moest ik mij toch even vasthouden. Rond half 12 ’s nachts werd ook duidelijk dat ik ging zetelen. Dat moment was echt ‘unreal’.”

Paplepel

Het fenomenaal sociaal gedachtegoed van de PVDA werd hem met de paplepel ingegeven. Zijn vader Philiep De Vuyst was ook al gemeenteraadslid voor PVDA in Zelzate. “Ik kan mij nog levendig zijn woorden herinneren nadat PVDA voor de zoveelste keer de kiesdrempel niet haalde. ‘We gaan nooit doorbreken op nationaal niveau.’ En kijk nu: op een paar jaar tijd telt PVDA plots wel mee.”

Zelzate

Volgens Steven De Vuyst het bewijs dat het verhaal van PVDA actueler dan ooit is. “We zijn een links lichtpunt in een pikdonker Vlaanderen. Ik begrijp de mensen hun frustratie. We voelen die ook als we van deur tot deur gaan in de wijken of als we aan de fabriekspoorten staan. Het is daar dat we heel veel mensen overtuigen om niet op Vlaams Belang, maar op PVDA te stemmen. Bij ons geen holle slogans, maar wel daden. Daarom is het ook zo belangrijk dat ons toekomstcoalitieproject slaagt in Zelzate. Hier kunnen we bewijzen dat het anders kan. Een grote druk. Ik weet dat iedereen nu naar ons kijkt, maar ik heb vertrouwen. Ik ga mijn schepenambt ook combineren met mijn zitje in de Kamer. Dat zal hard werken worden, maar Zelzate kan op mij rekenen.”

Ambiance

Ook in de Kamer hoopt De Vuyst zijn ding te doen. “Het zal wel vreemd zijn om plots naast mijn baas te zitten”, lacht De Vuyst, verwijzend naar het feit dat hij tot vorige week werkte als parlementair medewerker voor Raoul Hedebouw. Die laatste staat bekend om zijn flamboyante tussenkomsten en krasse oneliners, maar ook De Vuyst kan er wat van. Dat bewees hij al meerdere keren in de Zelzaatse gemeenteraad. “Het wordt ambiance in de Kamer. Zeker nu we groeien van 2 naar 12 zetels. Vier Vlaamse, zes Waalse en twee Brusselse. Union fait la force! Bij ons geen verdeeldheid, maar wel solidariteit. Wij zijn de Rode Duivels van de politiek.”

Angstaanjagend snel

Waar moet dat in godsnaam eindigen? “Het gaat inderdaad razendsnel. Zo snel dat het soms angstaanjagend wordt. Maar ik heb ook zoveel goesting om die extreemrechtse ballon te doorprikken. De mensen hebben recht op een alternatief voor de huidige politieke malaise. Wij willen dat bieden. Uiteraard zullen we groeipijnen kennen. Da’s normaal. Maar het is aan ons om ons te bewijzen.”