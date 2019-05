Stemmenkanon Guy D’haeseleer had naamgenoot op Kamerlijst Vlaams Belang en die haalde erg veel stemmen KVDS

27 mei 2019

18u14 3 Binnenland Op Twitter klinkt dat Vlaams Belang dubbel geprofiteerd heeft van de populariteit van zijn stemmenkanon Guy D’haeseleer in Oost-Vlaanderen. D’haeseleer trok de lijst voor het Vlaams Parlement, maar had een naamgenoot op de Oost-Vlaamse lijst voor de Kamer van Vlaams Belang. En die naamgenoot - Guy D’Haeseleer (met een grote ‘H’) - haalde bijzonder veel stemmen.

56.807 kiezers maakten gisteren het bolletje naast de naam van de ‘bekendste’ Guy D’haeseleer (van Forza Ninove) rood. Daarmee veroverde hij de vijfde plaats in de lijst van populairste politici voor het Vlaams Parlement. Hij moest alleen Bart De Wever, Hilde Crevits, Filip Dewinter en Ben Weyts laten voorgaan.

Monsterscore

Een grote verrassing was dat niet, nadat D’haeseleer bij de recentste gemeenteraadsverkiezingen met zijn partij een monsterscore van 40 procent haalde. Gisteren deden ze dat nog eens over en rijfde het Belang in Ninove 32,7 procent van de stemmen binnen.





Opmerkelijk: ook op de Oost-Vlaamse lijst voor de Kamer stond een Guy D’Haeseleer (met grote ‘H’). Meer bepaald op de vijfde plaats bij de opvolgers. Die Guy D’Haeseleer haalde maar liefst 11.633 voorkeurstemmen en daarmee moest hij maar zes andere Vlaams Belangers laten voorgaan in héél Vlaanderen: de vijf lijsttrekkers van de vijf de Vlaamse provincies en Ellen Samyn, die op de tweede plaats stond op de Kamerlijst in Antwerpen.

Dat betekent echter niet dat hij ook verkozen is. Aangezien hij een opvolger is, kan hij alleen een zitje krijgen in de Kamer als Vlaams Belang in de regering raakt. En dat lijkt voorlopig weinig waarschijnlijk, onder meer door de winst van links in Wallonië en de weigering van bijna alle partijen om het cordon sanitaire te doorbreken.

Op Twitter kan men er niet van over: “Bij Vlaams Belang hebben ze LETTERLIJK een tweede Guy D’Haeseleer gevonden en die op een andere lijst gezet, waardoor ze twee keer van zijn populariteit konden profiteren. Mind = blown”, klinkt het daar.

Holy shit. Bij Vlaams Belang hebben ze LETTERLIJK een tweede Guy D’Haeseleer gevonden en die op een andere lijst gezet, waardoor ze twee keer van zijn populariteit konden profiteren. Mind = blown. pic.twitter.com/fwj4ZITalB Evelien Chiau(@ _evelienc) link