Spuwende vechtersbaas aangehouden Wouter Spillebeen

31 maart 2020

19u06 4 Zelzate Een 47-jarige man die maandagavond bij een vechtpartij op de Koningin Fabiolalaan in Zelzate werd opgepakt, heeft omstanders en politie bedreigd en bespuwd. Het parket tilt zwaar aan de feiten en vroeg zijn aanhouding.

Rond 17.30 uur kreeg de politie van Regio Puyenbroeck de melding dat twee mannen in een appartementsblok op de Koningin Fabiolalaan aan het vechten waren. De interventieploegen stelden bij aankomst vast dat een ruit van een deur gesneuveld was en dat een van de verdachten zeer agressief was. “Hij was kennelijk onder invloed van verdovende middelen”, klinkt het.

De 47-jarige man uitte bedreigingen naar de omstanders en de politie. Toen hij gearresteerd werd, ging hij nog verder. “Hij spuwde in de richting van de politie-inspecteurs”, duidt het parket Oost-Vlaanderen. “Dat herhaalde zich verschillende keren. Gelukkig werd niemand van de inspecteurs rechtstreeks geraakt door speeksel.”

De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en aangehouden.” Verschillende politiezones kregen al af te rekenen met personen die naar agenten spuwen. Soms roepen ze daarbij dat ze het coronavirus hebben.