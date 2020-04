Sportclubs houden jongeren in beweging via online uitdagingen: niets lijkt te gek om Meetjeslandse jeugd aan het sporten te houden Kristof Vereecke

01 april 2020

15u31 1 Zelzate Hoogspringen over keukenstoelen met je bed als landingsmatras, jongleren met WC-rollen,…geen online uitdaging te gek om de Meetjeslandse jeugd aan het sporten te houden. Atletiekclub AS Rieme en voetbalclub KVV Zelzate geven alvast het goede voorbeeld. Ook jeugdolympiër Evy Poppe springt mee ‘op het snowboard’.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De voetballers van KVV Zelzate zijn al een tijdje in de ban van de WC-rol. De Facebookpagina van de kampioen in derde amateurklasse staat vol met filmpjes van voetballers die de gekste voetbaltrucs doen met een WC-rol. Een ludieke knipoog naar de vele hamsteraars in ons land. De U17 haalde een tweetal jaar geleden de nationale pers met de zogenaamde bin-challenge, waarbij alle spelers de bal van hoofd naar hoofd lieten gaan om hem daarna in een vuilnisbak te koppen. Ze herhaalden hun stunt nu met een WC-rol. Uiteraard vanop afstand. “Het is belangrijk dat onze spelers hun conditie onderhouden. Dat is niet altijd evident. Via sociale media proberen we er een spelelement in te steken. Dat lijkt te lukken”, klinkt het bij KVV. Stef Vereecke, die T2 is bij de U17 is alvast erg enthousiast. “Het is heel erg leuk om dit soort challenges te doen. Het is niet alleen de sportieve uitdaging, het is ook gewoon heel erg leuk om via het internet contact te houden met het team.”

Rieme-challenge



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Ook atletiekclub AS Rieme probeert zijn atleten fit te houden met een online challenge. Via de RIEME-challenge daagt het zijn leden uit creatief te zijn en tegelijkertijd fit te blijven. Hordelopen over kartonnen dozen, speerwerpen met PET-flessen, geen uitdaging is te gek. De zusjes Janne en Flore Vergote gingen zelfs hoogspringen over keukenstoelen met hun bed als landingsmatras. Ze kregen daarbij extra bijval van de Vlaamse atletiekliga die het filmpje deelde op hun eigen sociale media. “We krijgen heel erg leuke filmpjes binnen", zegt AS Rieme-voorzitter Mario Wauters. “We zijn heel erg verheugd om te zien dat onze leden toch hun conditie onderhouden. Hopelijk krijgen we ze na deze crisis allemaal in grote vorm terug.”

Evy Poppe

De jonge Meetjeslandse sporters krijgen alvast het goede voorbeeld van hun jonge helden. Zo lanceerde gouden olympiër Evy Poppe ook haar eigen snowboardchallenge via het Zelzaatse online Café Fermé. “Fien van Samenlevingsopbouw vroeg me een filmpje door te sturen om de jeugd bezig te houden tijdens quarantainetijden. Ideaal voor snowboarders en skaters. Noem het ‘quarantainen’ voor gevorderden.”