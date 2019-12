Sport Vlaanderen heeft het gezegd: sporters beleven meer in Zelzate Kristof Vereecke

26 december 2019

12u27 0 Zelzate Zelzate mag zich een heel jaar #sportersbelevenmeer-gemeente noemen. Schepen van sport Luc Van Waesberghe (sp.a) en kersvers sportfunctionaris Els De Smet mochten de #sportersbelevenmeer-award in ontvangst gaan nemen in de Gentse topsporthal.

Zelzate is een echte sportgemeente. De #sportersbelevenmeer-award staat er dan ook meer dan op zijn plaats. Toch was het niet zo evident om de trofee binnen te halen. Zo daagde Sport Vlaanderen alle Vlaamse gemeentes vooraf uit om hun inwoners meer aan het sporten te zetten. Daarbij werden vijf criteria gelanceerd: minstens één G-sportinitiatief organiseren, inwoners stimuleren om sportbelevingsfoto’s te delen op sociale media met #sportersbelevenmeer, minstens één gezinsevenement organiseren, de maand van de sportclub coördineren en een activiteit op poten zetten rond sport en natuurbeleving. Zelzate haalde de doelstellingen allemaal. Schepen van sport Luc Van Waesberghe en sportfunctionaris Els De Smet mochten de award in ontvangst nemen van Philippe Paquay, directeur-generaal van Sport Vlaanderen en VRT-gezicht Maarten Vangramberen. “Uiteraard zijn we trots. Maar in 2020 willen we nog beter doen. Want sporters beleven meer in Zelzate”, klonk het trots na de awardshow in de Gentse topsporthal.