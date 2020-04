Spelpakketten moeten paasvakantie extra kleur geven in tijden van corona Kristof Vereecke

09 april 2020

14u57 1 Zelzate Samenlevingsopbouw en jeugdopbouwwerk Zelzate slaan de handen in elkaar om spelpakketten samen te stellen voor gezinnen met kinderen tijdens de paasvakantie. “Op die manier willen we de paasvakantie wat extra kleur geven nu iedereen in zijn kot moet blijven”, zegt schepen van Jeugd Steven De Vuyst (PVDA).

“Vele schoolkinderen moeten de paasvakantie noodgedwongen thuis doorbrengen en hebben niet altijd iets om handen”, weet De Vuyst. “Daarom gaan samenlevingsopbouw en het jeugdopbouwwerk spelpakketten samenstellen met onder andere teken- en knutselgerei. De pakketten worden aangekocht met het budget dat overblijft nu heel wat geplande jeugdactiviteiten niet kunnen doorgaan.”

Gezinnen die een spelpakket willen aanvragen nemen contact op met jeugdopbouwwerkster Jana De Paepe via 0472/14.47.40 of jana.de.paepe@uitdemarge.be. “Ook wie zelf nog spelletjes of knutselgerief wil uitlenen of schenken, kan dat gerust binnen brengen bij de jeugddienst of bij de bibliotheek”, weet De Vuyst.

Tegenprestatie

Iedereen die een pakket afhaalt, wordt wel gevraagd een tegenprestatie te leveren. “We roepen alle Zelzaatse kinderen op om tekeningen of schilderijtjes te maken voor onze rusthuisbewoners. We hebben er 122 nodig. Hopelijk slaagt onze challenge. Het zou mooi zijn om de jongste Zelzatenaren een plezier te kunnen doen, opdat zij de oudste Zelzatenaren hun isolement wat kunnen verzachten.”