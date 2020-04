Spelpakketten blijken groot succes in tijden van coronaverveling Kristof Vereecke

23 april 2020

18u23 1 Zelzate Om tijdens de Paasvakantie de verveling tegen te gaan, lanceerde de jeugddienst samen met Samenlevingsopbouw spelpakketten voor de Zelzaatse jeugd. Omdat deze zo’n groot succes zijn, blijven de pakketten ook na de vakantie beschikbaar.

“Ondertussen zijn al 110 spelpakketten aan huis geleverd”, weet schepen van jeugd Steven De Vuyst (PVDA). “Dankzij de noeste arbeid van onze jeugdopbouwerker Jana, jeugdconsulent Sara en Fien en Odiel van Samenlevingsopbouw beleven nu al meer dan 200 kinderen plezier aan hun spelpakket. Daarom hebben we besloten de service ook na de vakantie verder te zetten. Want ook nu de Paasvakantie voorbij is, maar de scholen nog niet terug geopend zijn, kan de verveling na het huiswerk nog steeds genadeloos toeslaan”, weet De Vuyst.

Tekeningen

Elk pakket is aangepast aan het aantal kinderen per gezin. Spelpakketten kunnen aangevraagd worden via jana.de.paepe@uitdemarge.be of 0472 17 47 40. Wie een spelpakketje ontvangt, krijgt de opdracht om een mooie tekening te maken voor de bewoners van Zilverbos en die te deponeren in de brievenbus van de biliotheek, Chalmetlaan 50. “We roepen ook op om op de tekeningen naam en adres te plaatsen, zo kan er op langere termijn, wanneer het rusthuis terug toegankelijk wordt, een ontmoeting plaatsvinden tussen de artiest en de gelukkige bezitter”, besluit Steven De Vuyst.