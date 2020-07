Speelpleinzomer goed gestart, bubbel nog niet helemaal vol Kristof Vereecke

07 juli 2020

14u10 0 Zelzate De speelpleinzomer is goed gestart. Een veertigtal kinderen tekende present op de terreinen van basisschool De Krekel. Daarmee zit de bubbel nog niet volledig vol.

Wie nog naar het speelplein wil, kan zich elke dag aanmelden voor 14 uur op de terreinen van basisschool De Krekel in de Caluslaan. Opgelet! Wanneer de bubbel van 50 personen op weekbasis bereikt is, kan er niemand meer bij. Schepen van jeugd Steven De Vuyst (PVDA) maakt zich alvast sterk dat het een geweldige speelplein zomer wordt in de kanaalgemeente. “Een tiental kanjers van monitoren geven het beste van zichzelf om de Zelzaatse youngsters een coronaproof speelplein aan te bieden. Als de eerste dag één ding bewijst is dat de pret er deze zomer niet minder om is.”

Voor meer info rond speelplein of inschrijvingen kan je terecht op de pagina’s van Jana ‘Jow’ Zelzate of Sara van de jeugddienst.