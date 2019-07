Speelpleinmonitoren zeefdrukken eigen outfits “Wat is er leuker dan een hele zomer met een uniek, eigen gezeefdrukt t-shirt te kunnen pronken?” Kristof Vereecke

03 juli 2019

11u56 0 Zelzate De speelpleinmonitoren van speelplein D’Maxz hebben een nieuwe outfit en die ontwierpen ze volledig zelf in het atelier van Fabriek a Brak in het Wachtebeekse jeugdhuis ’t Kasseiken.

“We konden ervoor kiezen om online t-shirts te bestellen maar zeg nu zelf, wat is er leuker dan een hele zomer met een uniek, eigen gezeefdrukt t-shirt te kunnen pronken?”, zegt Jens Mettepenningen van de Zelzaatse jeugddienst. En dus gingen de monitoren zelf aan de slag. Een hele middag lang werd er in het Wachtebeekse jeugdhuis ‘t Kasseiken gezeefdrukt dat het een lieve lust was. “De ideale teambuildingsactiviteit. Onze monitoren zijn meer dan klaar om vanaf volgende week maandag dagelijks een bende enthousiaste kinderen te ontvangen op het speelplein.”