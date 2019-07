Speelpleinkids houden hoofd koel tijdens beroependag in Colruyt Ook politie en woon- en zorgcentrum konden op bezoek rekenen Kristof Vereecke

24 juli 2019

18u59 0 Zelzate Beroependag op het speelplein vandaag! En dat had zo zijn voordelen: zo schreef een groot deel van de kinderen in om een dagje mee te helpen met het personeel van Colruyt. En hebben die nu net geen reuzegrote koelruimte?

“Er zijn slechtere plekken om te vertoeven met temperaturen rond 35 graden”, zegt Zelzaats jeugdconsulent Jens Metdepenningen. “Vooral in de koelruimte hadden de kinderen het extra naar hun zin.” Ook het personeel van Colruyt genoot. Niet iedereen koos evenwel voor de koelte van de supermarkt. Een groot deel van de kinderen ging een handje helpen in plaatselijke woon- en zorgcentrum. Een derde groep probeerde het als politieagent. “Het was een hele leuke en leerrijke dag”, besluit Jens Metdepenningen. “Bovendien een ideale activiteit om het hoofd koel te houden.” Ook morgen is het speelplein gewoon open. “We treffen speciale maatregelen dat de kinderen voldoende kunnen hydrateren en de schaduw op kunnen zoeken.”