Speelplein D’Maxz heeft zomerhuiswerk klaar Kristof Vereecke

13 juni 2020

10u54 0 Zelzate De speelpleinzomer zal er dit jaar iets anders uitzien in Zelzate. Vanwege de coronamaatregelen kunnen maar maximum 50 personen per week, inclusief begeleiders, deelnemen aan het speelplein. Inschrijven kan vanaf maandag.

“Kinderen zullen wekelijks een keuze moeten maken tussen de opvang en het speelplein. Wie in een bepaalde week voor de opvang kiest, zal niet naar het speelplein kunnen en omgekeerd”, zegt schepen van jeugd Steven De Vuyst (PVDA). Om alles in goede banen te leiden kan je vooraf inschrijven vanaf maandag 15 juni via de facebookpagina ‘Speelplein D’maxz Zelzate’. “Omdat we beseffen dat het niet voor iedereen evident is zo ver vooraf te plannen, laten we ook dagelijks enkele vrije plaatsen open. Maar vol is wel vol”, weet De Vuyst, die benadrukt dat de speepleinzomer nog steeds in het teken staat van plezier. “We willen alle kinderen uit Zelzate een zo veilig mogelijke en plezante speelpleinzomer bezorgen.”

Vragen mogen naar jeugddienst@zelzate.be