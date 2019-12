Sp.a schenkt 500 euro aan vzw Give it Back Kristof Vereecke

26 december 2019

14u38 2 Zelzate Sp.a Zelzate schonk 500 euro aan Give it Back. Die vzw zet zich in Zelzate in voor de fauna en flora.

“Elk jaar schenken we een deel van de opbrengst van onze kerstmarkt aan een goed doel”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Dit jaar kozen we voor Give it Back. Het is één van de vzw’s die onze gemeente een betere plek maken om in te leven. Ze zetten zich in voor mens en dier. Iets waar we als partij alleen maar achter kunnen staan.” Jonas Wielandt van vzw Give it Back beloofde het geld goed te besteden. “We plannen het komende jaar heel wat nieuwe acties. Zo komt er zeker opnieuw een grote bloembollenactie in Zelzate en gaan we ook proberen een aantal interessante sprekers naar hier te halen.”