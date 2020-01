Socialistische verenigingen halen 500 euro op voor Thor en Prader Willi Vlaanderen Kristof Vereecke

29 januari 2020

11u53 0 Zelzate De socialistische verenigingen hebben tijdens de kerstperiode de traditie zich in te zetten voor het goede doel. Dit jaar zetten ze zich in voor de vzw Prader Willi Vlaanderen, een zeldzaam syndroom waar ook de Zelzaatse Thor mee af te rekenen heeft.

Afgelopen zondag overhandigde burgemeester Brent Meuleman (sp.a) de cheque aan Thor Dellemarre, die zichzelf al jaren inzet voor de vzw Prader Willi Vlaanderen. Thor is de zoon van de bekende bakkerij Delemarre en verkoopt elk jaar rijsttaartjes voor het goede doel. Thor mag zelfs de spelers van voetbalclub KVV Zelzate tot zijn trouwste klanten rekenen. Ondertussen zijn hij en zijn syndroom dan ook geen onbekende meer in de kanaalgemeente. Dat was ook sp.a Zelzate niet ontgaan en dus schenken ze dit jaar 500 euro aan de vzw Prader Willi Vlaanderen. “Ik ben blij dat mijn lieve vriend Thor, onze mascotte van KVV, de cheque mocht in ontvangst nemen. Hij zet zich al jaren in voor de vzw. Daarom vonden we dat het na Lichtpunt, Time for Lyme, Stoma Ilco, Give It Back, ... tijd was onze aandacht én centjes aan de vzw Prader Willi Vlaanderen te schenken. We hopen hiermee gezinnen die geconfronteerd worden met het Prader Willi Syndroom een hart onder de riem te steken.”