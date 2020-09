Sluikstorter dumpt zonnebank aan rotonde polikliniek Kristof Vereecke

02 september 2020

12u13 5 Zelzate Tegenwoordig lijkt niks nog te gek als het over sluikstorten gaat. Zo dumpte een sluikstorter in de nacht van dinsdag op woensdag een zonnebank op de rotonde voor de polikliniek van AZ Sint-Lucas op het kruispunt van de Chalmetlaan en de Bloemenboslaan.

De gemeente en afvalintercommunale IDM werden ondertussen al verwittigd. De gemeente lanceerde eind vorig jaar een sneldienst voor het opruimen van sluikstorten. Op die manier hopen ze in de kanaalgemeente een extra wapen te hebben in de strijd tegen het zwerfvuil. Vorig jaar haalden de 33 propere pioniers die de gemeente telt, maar liefst zes ton zwerfvuil op. Voor 2020 mag daar nu ook een zonnebank worden bijgeteld. Als de dader geïdentificeerd kan worden, kan de vervuiler op een stevige GAS-boete rekenen. “Het is niet de eerste keer dat we daar in slagen. Het afgelopen jaar liepen zo al vijf vervuilers tegen de lamp”, klinkt het bij de politiezone Puyenbroeck. Al wordt het in het geval van een zonnebank wel heel erg moeilijk om de dader te identificeren. Tenzij dan misschien op basis van vinger- of andere lichaamsafdrukken...