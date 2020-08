Sluikstorter dumpt ramen en bouwafval in Akker Kristof Vereecke

03 augustus 2020

22u21 0 Zelzate Een toevallige passant heeft vandaag een groot sluikstort ontdekt in de Akker. Iemand dumpte er een tiental houten ramen, een pak gebroken glas, plastic en bouwafval.

Het is niet de eerste keer dat er op die plek sluikstorten aangetroffen worden. Afvalintercommunale IDM komt het sluikstort opruimen, daarnaast komt er ook een onderzoek naar wie de dader is. “Als er iets identificeerbaar is tussen het afval, kan de vervuiler rekenen op een stevige GAS-boete. Het is niet de eerste keer dat we daar inslagen. Het afgelopen jaar liepen zo al vijf vervuilers tegen de lamp”, klinkt het bij de politiezone Puyenbroeck.