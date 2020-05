Slachtoffer van huiselijk geweld? Bestel bij de apotheek een ‘masker 19' Kristof Vereecke

13u15 0 Zelzate Wie in Zelzate slachtoffer is van huiselijk geweld, kan vanaf nu bij de apotheker vragen naar een ‘masker 19’. Dat is een codewoord waarmee slachtoffers onopvallend kunnen aangeven dat ze hulp nodig hebben.

De actie komt er naar aanleiding van recente cijfers van de politie die aantonen dat er in de kanaalgemeente een duidelijke stijging is van huishoudelijk geweld in april. “Door de lockdownmaatregelen kunnen huishoudelijke spanningen hoog oplopen en vaak escaleren tot intrafamiliaal geweld”, zegt schepen Steven De Vuyst (PVDA). “Zeker in gezinnen waar de situatie voor de coronacrisis al problematisch of risicovol was, stijgt de kans op intrafamiliaal geweld aanzienlijk.”

Om de drempel tot hulpverlening te verlagen, start Zelzate samen met de apothekers, het CAW en de politiezone met de actie ‘Masker 19’. “Het principe is eenvoudig”, legt De Vuyst uit. “Een slachtoffer van huishoudelijk geweld stapt een apotheek binnen en vraagt naar ‘masker 19’. De apotheker antwoordt dat dat type masker besteld moet worden en vraagt het slachtoffer zijn of haar contactgegevens. Daarop contacteert de apotheker hulpverleners van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) via de hulplijn 1712. Die nemen op hun beurt contact op met het slachtoffer om ondersteuning te bieden en eventueel de politie in te lichten.”