Sint-Stevenstraat wil zo snel mogelijk nieuwe ontsluitingsweg tussen Karnemelkpolder en R4-Oost “Soms lijkt het hier een echte autostrade” Kristof Vereecke

26 juni 2019

09u03 0 Zelzate Het overgrote merendeel van de inwoners in de Sint-Stevenstraat wil zo snel mogelijk een nieuwe ontsluitingsweg tussen de KMO-zone aan de Karnemelkpolder en de R4-Oost. Nu moet al het drukke (vracht)verkeer via hun straat en dat levert ergernis op.

De KMO-zone in de Karnemelkpolder zit in de lift. Onlangs realiseerde vastgoedbedrijf Batoka er 16 nieuwe loodsen voor KMO’s en binnenkort wordt begonnenmet de bouw van nog eens 26 loodsen. Maar ook de bestaande bedrijven die er zitten boeren goed. En dan is er nog er het drukbezochte recyclagepark waar sinds vorig jaar ook alle inwoners van Wachtebeke terechtkunnen. “Het verkeer in onze straat is er zeker niet op verminderd”, klonk het tijdens de jongste gemeenteraad.

Een delegatie van de Sint-Stevenstraat kwam er een enquête overhandigen. In die enquête spreken de inwoners zich duidelijk uit over de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Karnemelkpolder en de R4-Oost. “62 van de 69 gezinnen in de Sint-Stevenstraat vindt dat die er zo snel mogelijk moet komen. Het is de enige manier om iets te doen aan de verkeersoverlast in onze straat. Soms lijkt het hier een echte autostrade.”

Nieuwe viaduct

De bewoners verzetten zich via de enquête ook tegen de aanleg van een nieuwe viaduct die de Leegstraat en de Sint-Stevenstraat rechtstreeks met elkaar moet verbinden wanneer een nieuwe spoorlijn tussen Gent en Terneuzen gerealiseerd zou worden. “Met een wandel- en fietsverbinding hebben wij geen probleem, maar al die extra auto’s horen hier niet thuis”, luidt het advies aan de gemeenteraad.

Partner

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) prijst het initiatief. “Ook wij zijn bezorgd over beide dossiers en volgen van zeer dichtbij op. We zijn ons bewust dat er zo snel mogelijk een ontsluiting moet komen voor de Karnemelkpolder. Het dossier van de verbinding met de Leegstraat is ook voor ons nieuw en baart ons zorgen.”

De bewoners van de Sint-Stevenstraat willen de gemeente scherp houden. “Vanaf september komen we elke gemeenteraad vragen naar een stand van zaken. We willen als bewoners een partner zijn aan de gesprekstafel.” Meuleman beloofde alvast waar mogelijk de inwoners van de Sint-Stevenstraat maximaal te proberen betrekken.