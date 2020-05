Sint-Laurensscholen starten vandaag opnieuw op: “Iedereen zijn eigen ingang” Kristof Vereecke

15 mei 2020

10u43 45 Zelzate Vrijdag starten de zesde- en zevendejaars van de Sint-Laurensscholen in Wachtebeke en Zelzate opnieuw op. De scholengroep nam draconische maatregelen om de heropstart zo veilig mogelijk te doen verlopen. “Afstand houden is onze gouden regel”, zegt persverantwoordelijke Ruben Beke.

Sint-Laurens is één van de grootste scholengroepen in onze regio. De school biedt zowel lager als secundair onderwijs aan en telt meer dan 1.050 leerlingen in het secundair alleen. Via een goed uitgekiend plan probeert de school de draad vrijdag zo goed mogelijk opnieuw op te nemen.

Maximum 40 leerlingen

“Iedereen heeft voortaan zijn eigen ingang op school”, zegt persverantwoordelijke Ruben Beke. “De leerlingen van het lager onderwijs, de verschillende klassengroepen van het secundair, de leraren,.... We werken met verschillende bubbels. Afstand houden is daarbij onze gouden regel. We proberen iedereen zo goed mogelijk van elkaar af te scheiden. Zeker het secundair van het lager. Dankzij een uitgekiend plan zorgen we ervoor dat elke leerling te allen tijd 4 vierkante meter persoonlijke ruimte heeft, de leraren 8 vierkante meter. Daarnaast werken we met een lesschema dat ervoor zorgt dat er maximaal veertig leerlingen tegelijkertijd op school aanwezig kunnen zijn. Wie er niet moet zijn, komt er niet in.”

Alleen hoofdvakken

Ook voor de lessen heeft Sint-Laurens een duidelijk plan. “We kozen er bewust voor om enkel de hoofdvakken te geven. Na elke les worden de klaslokalen ontsmet. De veiligheid primeert. Elke klas heeft maximaal 8 uur per week les op school. Voor de rest blijven we maximaal inzetten op telewerken. Iets wat ondertussen op punt staat en als zeer verrijkend wordt ervaren. Al kijkt natuurlijk iedereen uit naar de dag dat alles weer normaal wordt. We merken dat onze leerlingen hun klasgenoten missen en ook de leraren missen hun leerlingen.”