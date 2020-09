Sint-Laurens rondt kaap van 1.100 leerlingen: “Zo snel mogelijk nieuw schoolgebouw optrekken in Zelzate” Kristof Vereecke

01 september 2020

11u27 0 Zelzate Sint-Laurens secundair onderwijs verwelkomt in Zelzate en Wachtebeke vandaag meer dan 1.100 leerlingen voor de start van het nieuwe schooljaar. Een absoluut record dat de school hoopvol doet kijken naar de toekomst. “We hopen zo snel mogelijk te starten met de bouw van een nieuw schoolgebouw in Zelzate en werken aan een aantal nieuwe richtingen.”

Het is een historische 1 september voor Gert Naessens, directeur bij Sint-Laurens secundair onderwijs in Zelzate en Wachtebeke. Door de coronamaatregelen, maar vooral door de fantastische cijfers die de school kan voorleggen. Zo starten er vandaag maar liefst 1.100 leerlingen aan het schooljaar. “Een absoluut record en het bewijs dat onze school in de lift zit. Een aantal jaar geleden zaten we op ‘amper’ 900. We merken de stijging nog het best bij de eerstejaars. In drie jaar tijd zijn we gestegen van 160 naar 220 eerstejaarsstudenten.”

Nieuw schoolgebouw

Het succes heeft volgens Naessens vele redenen. “Onze brede waaier en richtingen, maar ook het feit dat we echt zorg dragen voor onze leerlingen via een uitgebreid netwerk van zorgcoördinatoren en leerlingenbegeleiders.” De school koestert ook grote plannen voor de toekomst. “We starten zo snel als mogelijk met het bouwen van een nieuw schoolgebouw op onze site langs de Kerkstraat en de Patronagestraat in Zelzate. Verder hopen we om vanaf volgend schooljaar een aantal nieuwe richtingen te kunnen aanbieden. We denken aan een zevende jaar kinderzorg, thuis-en bejaardenzorg en zorgkundige om in te spelen op de noden in de samenleving. Tot slot blijven we ook onze banden versterken met de lokale bedrijven. Zo werken we via duaal leren al samen met enkele grote namen uit de kanaalzone.”