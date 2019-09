Sint-Laurens organiseert teambuildingsdagen voor eerstejaars “Ideaal om definitief je draai te vinden” Kristof Vereecke

23 september 2019

09u30 0 Zelzate De overstap van het lager naar het secundair onderwijs is een grote stap. Om die stap wat kleiner te maken, organiseren ze bij Sint-Laurens Secundair Onderwijs Zelzate en Wachtebeke teambuildingsdagen.

Touwtrekken, pleinspelen, fietsen, veel lachen,…het hoort er allemaal bij tijdens de teambuildingsdagen bij Sint-Laurens. 180 leerlingen trokken met de fiets richting provinciaal domein van Puyenbroeck in Wachtebeke, 44 anderen amuseerden zich te pletter in Het Verloren Bos in Lokeren. Vol goede moed gaven de leerlingen en de leerkrachten er het beste van zichzelf. “Deze dagen zijn ideaal om de leerlingen definitief hun draai te laten vinden”, zegt leerkracht Jeroen Blanckaert. “Na de eerste weken begint iedereen elkaar ondertussen een beetje te kennen. Het is super om te zien dat alle leerlingen even hard stralen. Ook voor leerlingen die wat aarzelend aan het schooljaar gestart zijn, is dit een ideale dag. Het wordt trouwens een fantastisch schooljaar. Zo trekken we dit jaar ook nog naar Brussel en de Ardennen.”