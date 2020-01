Sint-Laurens lanceert Instagram @sintlaurensso: “Hippe manier om de activiteiten van onze school te volgen” Kristof Vereecke

10 januari 2020

Zelzate De Sint-Laurensscholen lanceerden vrijdag hun Instagram-account.

Het waren enkele leerlingen van de leerlingenraad en pedagogisch directeur Lieve Hemelaer die tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie de spreekwoordelijke druk op de knop mochten geven en het gloednieuwe Instagram-account @sintlaurensso de wereld insturen.

“We willen in de toekomst niet enkel via Facebook, maar ook via Instagram het verhaal van Sint-Laurens vertellen”, zegt communicatieverantwoordelijke Ruben Beke. “Aan de hand van foto’s en korte video’s gunnen we onze volgers een blik in het dagelijks leven van onze school. Op een authentieke manier brengen we graag verslag uit van evenementen stages, buitenlandse excursies, sportdagen, infomomenten...”

Leerling Laura Selleslagh-Suykens uit klas 6 Economie-Wiskunde is alvast heel enthousiast : “Het is een hippe manier om de activiteiten van onze school te volgen. Via Instagram zien we dit veel vlugger dan via Facebook. Bijna alle leerlingen gebruiken Instagram en het is supertof dat de school hierop inspeelt. “

Op @sintlaurensso volg je op de voet wat er leeft op de school.