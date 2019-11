Sint-Laurens en Rain Carbon bouwen samen weerstation langs kanaal Gent-Terneuzen: “Kunnen niet wachten om resultaten te analyseren” Kristof Vereecke

29 november 2019

16u22 0 Zelzate De leerlingen van 5 STEM van Sint-Laurens Secundair Onderwijs en chemiebedrijf Rain Carbon bouwden samen een nieuw weerstation op de terreinen van het bedrijf langs het kanaal Gent-Terneuzen in Zelzate. Het project kadert in het ‘VLINDER-project’ van de Universiteit Gent.

Weer en klimaat is van groot belang in de maatschappij en klimaatsverandering beroert de gemoederen. Daarom nodigt de Universiteit Gent Vlaamse scholen uit om op een zeer concrete en innovatieve manier kennis te maken met onderzoek over weer en klimaat. Hiervoor kunnen ze zelf eigen metingen uitvoeren met een nauwkeurig weerstation dat samengesteld is door de Universiteit Gent.

Data

Ook de leerlingen van 5 STEM van Sint-Laurens Secundair Onderwijs gingen in op de oproep. Op de terreinen van Rain Carbon bouwden ze een eigen weerstation. “De meteorologische sensoren van dat station zijn hoogwaardig en meten de temperatuur, relatieve vochtigheid, wind en neerslag”, vertelt Trees Ongenae, die samen met de leerlingen aan de slag ging. “Voor communicatie wordt gebruik gemaakt van nieuwste Internet of Things-technologie. Het station wordt van stroom voorzien door een zonnepaneel. We zijn heel enthousiast over het eindresultaat en kunnen niet wachten om met de data aan de slag te gaan. De meteorologische data kunnen bijvoorbeeld verwerkt worden tijdens de lessen aardrijkskunde, wiskunde, STEM en maatschappelijke vorming om een inzicht te krijgen in de rol van de omgeving op het weer. Ook in andere vakken kunnen leerkrachten werken rond weer en klimaat. De actualiteit leert ons dat jongeren veel aandacht hebben voor het thema.”

Aangename samenwerking

Ook bij Rain Carbon zijn ze tevreden met hun nieuwe weerstation. “We zijn blij en fier dat Sint-Laurens voor ons bedrijf koos. Zowel veiligheid als milieu zijn topprioriteiten voor ons, waardoor we niet getwijfeld hebben om onze steun te verlenen aan dit project. We zijn de school dankbaar voor de aangename samenwerking”, aldus Mario Onselaere, hoofd van de technische dienst bij Rain Carbon

De metingen van het nieuwe weerstation zijn online te volgen via wow.meteo.be/vlinder58zelzate