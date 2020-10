Sint-Laurens bouwt in Zelzate aan doorgroeischool van de toekomst, campus Wachtebeke richt zich vanaf volgend jaar volledig op eerste graad Kristof Vereecke

09 oktober 2020

19u23 12 Zelzate Binnen vijf jaar hoopt Sint-Laurens in Zelzate een gloednieuw schoolgebouw van ruim 14 miljoen euro te kunnen openen aan de Patronagestraat. Het gebouw is de laatste stap in het proces om van de school een echte doorgroeischool te maken waarin zowel kleuter-, lager-, secundair en volwassenonderwijs aangeboden wordt. In het kader van de nieuwe plannen verhuist de tweede graad van campus Wachtebeke vanaf volgend schooljaar al naar Zelzate. In Wachtebeke wil de school dan weer inzetten op een bredere eerste graad.

Deze week ontstond in Wachtebeke ongerustheid rond de toekomst van het secundair onderwijs in de gemeente. Zo deden er volop geruchten de ronde dat de Sint-Laurens-scholengroep er het secundair onderwijs gaat afbouwen. De scholengroep ontkrachtte vandaag dat bericht door te stellen dat er net extra geïnvesteerd zal worden in de Wachtebeekse site.

Vertrouwde omgeving

“We bouwen onze eerste graad voor de zogenaamde A-stroom verder uit en zorgen voor een breed studieaanbod dat aansluit op onze bovenbouw”, zegt algemeen directeur Gert Naessens. “De stap van het lager naar het secundair onderwijs is voor vele leerlingen ook een grote stap. Dat kunnen doen in een vertrouwde omgeving, onder de kerktoren zeg maar, is voor veel mensen belangrijk. We zullen dan ook blijven investeren in onze Wachtebeekse campus als volwaardige afdeling voor de eerste graad.”

Continue wisselwerking

Die beslissing zorgt er wel voor dat de tweede graad definitief naar Zelzate verhuist. Daar wil de school bouwen aan de zogenaamde doorgroeischool van de toekomst. “Voor onze zogenaamde bovenbouw kiezen we bewust voor Zelzate. Op die manier kunnen we inzetten op een breder gebruik van vaklokalen en is er een continue wisselwerking tussen de opleidingen. In Zelzate gaan we voor een breed studieaanbod waar alle soorten leerlingen terecht kunnen. Zij die later verder gaan studeren, zij die zich rechtstreeks richten op de arbeidsmarkt en zij die de keuze nog moeten maken.”

Volwassenenonderwijs

Binnen minder dan vijf jaar hoopt Sint-Laurens er een gloednieuw schoolgebouw te openen op de site van het vroegere humaniora aan de Patronagestraat. Een investering van meer dan 14.000.000 euro. “Het gebouw is de laatste stap in onze reorganisatie als doorgroeischool van de toekomst. Zo zal er in het gebouw zowel plaats zijn voor kleuter, lager, secundair en volwassenenonderwijs. Voor dat laatste gaan we samenwerken met het KISP”, besluit algemeen directeur Gert Nasessens.