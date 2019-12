Sint-Jan Baptist haalt 6.600 euro op voor goede doel Gooikenshoef en vzw Obra mogen elk 3.300 euro ontvangen Kristof Vereecke

24 december 2019

12u44 0 Zelzate Tijdens de Warmste Week zetten patiënten en personeel van Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist zich traditioneel in voor het goede doel. Met ‘het Warmste Ontbijt’ en een grote afterwork werd uiteindelijk 6.400 euro ingezameld.

“Meer dan 500 gezinnen uit Zelzate en ruime omgeving bestelden een ontbijtpakket”, vertelt Jan Coppens van Sint-Jan Baptist. “En ook onze afterwork in ’t Klooster bracht heel wat volk op de been. Uiteindelijk slaagden we erin 6.600 euro op te halen. De patiënten en het personeel van Sint-Jan Baptist mochten zelf kiezen aan welk goed doel ze het geld wilden geven. Uiteindelijk viel de keuze op vzw Gooikenshoeve en vzw Obra. Gooikenshoeve is een vzw die vorig jaar werd opgericht door ex-zakenman Luc De Backer. De vzw zet in op psychisch en maatschappelijk kwetsbare jongeren door hen een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Obra is dan een Gentse vzw die ondersteuning op maat biedt aan jongvolwassenen met een beperking.”

Didier Moray, de nieuwe algemeen directeur van Sint-Jan Baptist, mocht beide cheques overhandigen tijdens de jaarlijkse kerstmarkt van Sint-Jan Baptist. Van een mooi kerstgeschenk gesproken.