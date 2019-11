Sint brengt zaterdag 40 Zwarte Pieten mee naar Zelzate: “We moeten extra boten inleggen” Inschrijven voor Sinterklaasfeest kan tot en met woensdag op gemeentehuis Kristof Vereecke

24 november 2019

15u36 0 Zelzate Komende zaterdag komt de Sint aan in de jachthaven van Zelzate en dat heeft wel wat voeten in de aarde. Zo brengt de goedheiligman maar liefst 40 Pieten mee naar de kanaalgemeente. “We moeten extra boten inleggen”, zegt Lucien Vande Velde van de gemeentelijke feestcommissie.

Sinterklaas komt graag naar Zelzate. Het feit dat hij elk jaar gewoon met zijn boot kan aanmeren aan de kade van de jachthaven maakt het voor de Sint en zijn gevolg allemaal net iets aangenamer. Zo aangenaam dat dit jaar maar liefst 40 Zwarte Pieten beloofd hebben de trip over het kanaal Gent-Terneuzen mee te maken. “Goed nieuws, maar dat brengt natuurlijk ook wat organisatorische maatregelen met zich mee”, weet Lucien Vande Velde van de gemeentelijke feestcommissie. “Zo hebben we extra boten moeten regelen.”

Pietenparcours

Van de jachthaven gaat het per koets richting gemeentehuis. Om het voor de wachtende kinderen allemaal wat aangenamer te maken, wordt in de Brughuizen een heus pietenparcours uitgewerkt. “Wie weet hebben we over een paar jaar wel een Zelzaatse hulppiet.”

Inschrijven voor dit Sinterklaasfeest kan nog tot en met woensdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De Sint en zijn 40 Zwarte Pieten worden zaterdag om 13.30 uur aan de jachthaven verwacht.