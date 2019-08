Scouts lanceren bouwplannen aan vooravond Katse Feesten: “Willen thuis creëren voor heel Zelzate-West” Subsidies en crowdfunding moeten project betaalbaar maken Kristof Vereecke

02 augustus 2019

12u01 10 Zelzate De Katse scouts hebben grote bouwplannen. Op hun terrein langs de Assenedesteenweg willen ze gloednieuwe lokalen bouwen. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele gemeenschap van Zelzate-West. Zo willen ze buiten de scoutswerking het gebouw ter beschikking stellen van derden. Met het project is zo’n 350.000 euro gemoeid. Geld dat de Katse scouts bijeen willen krijgen via overheidssteun en crowdfunding.

De officiële openingsreceptie van de Katse Feesten donderdagavond was er eentje met een extra gouden randje. Zo mocht hoofdleider Quinten Seghers er op het einde van de officiële plechtigheden ‘groot nieuws’ onthullen. En of het groot nieuws was. Zo maakten de scouts nieuwe bouwplannen bekend. “Onze huidige lokalen mogen er tijdens de Katse Feesten dan wel fraai uitzien aan de buitenkant, in werkelijkheid zijn ze er veel minder aan toe”, weet Seghers. “In de winter regent het binnen, ze zijn moeilijk te verwarmen,...”

Avant-première

En zo begon vorig jaar op het einde van de Katse Feesten het idee te leven om nieuwe lokalen te bouwen. De plannen werden donderdag in absolute avant-première voorgesteld. Het ontwerp oogt modern. “Bedoeling is dat we niet alleen gaan bouwen voor onszelf, maar ook voor de gemeenschap”, zegt Quinten Seghers. “Het zou zonde zijn om zulke mooie gebouwen alleen voor onszelf te houden. Daarom willen ze ter beschikking stellen aan de verenigingen van Zelzate-West om te vergaderen, te repeteren,...”

Overheidssteun

Met de realisatie is zo’n 350.000 euro gemoeid. “Veel geld”, beseffen de Katse scouts. “Daarom hebben we een aanvraag ingediend bij de Vlaamse gemeenschap voor overheidssteun. De rest hopen we bijeen te halen via partnerships met de lokale bevolking. Iedereen zal ons project kunnen steunen. Via www.scoutszelzatebouwt.be kan je zelfs fan worden van ons project. Alle logistieke, financiële en morele steun is welkom.” Uiteraard kijken ze bij de Katse scouts ook naar de gemeente Zelzate. “We zijn enthousiast”, zegt schepen van jeugd Steven De Vuyst (PVDA). “We gaan er alles aan doen om dit project te ondersteunen. Zo schakelen we ook onze jeugddienst in om te onderzoeken waar subsidiemogelijkheden liggen.” Financiële toegevingen doen, ligt moeilijker. “Dat dit project voor de hele gemeenschap van Zelzate-West is, charmeert ons enorm. Maar het is onmogelijk om nu al zaken toe te zeggen. Daarvoor moeten we eerst ons financieel huiswerk maken. Maar waar we kunnen, zullen we de scouts helpen om dit project te realiseren.”

De scouts zelf kunnen niet wachten om te beginnen. “Van zodra we de financiën rond hebben, vliegen we erin”, besloten ze aan de vooravond van de Katse Feesten. Straks om 18 uur kunnen ze al een eerste keer klinken op hun nieuwe bouwplannen tijdens de afterwork met dj’s Buscemi en Dave Lambert.