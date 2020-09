Schutterstoren tegen half november gesloopt Kristof Vereecke

23 september 2020

16u03 2 Zelzate De befaamde schutterstoren op de Grote Markt wordt half november gesloopt. Dat bevestigde burgemeester Brent Meuleman (sp.a) aan onze redactie.

Burgers konden nog tot 12 augustus bezwaar indienen tegen de sloop van de bekende schutterstoren op de Grote Markt in Zelzate. De 33-meter hoge toren maakt al van 1927 deel uit van de Zelzaatse skyline, maar verkeert al enkele jaren in erg slechte staat waardoor hij een gevaar vormt voor de omgeving. Uiteindelijk kwam er één bezwaar binnen tegen de sloop, maar dat bezwaar bleek niet geldig. “Half november wordt de toren gesloopt”, bevestigt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Ook wij hadden het vanwege de erfgoedwaarde liever anders gezien, maar we moeten aan de veiligheid van onze burgers denken. Bij de eerstvolgende storm moeten we opnieuw de Grote Markt afzetten omdat er stukken van de toren afvliegen. Op die manier is het wachten op ongelukken. Nu de sloopvergunning afgeleverd is, kan er best zo snel mogelijk overgegaan worden tot de sloop.”