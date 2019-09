Schuim borrelt op aan visvijver Wouter Spillebeen en Kristof Vereecke

12 september 2019

11u04 0 Zelzate Aan de gemeentelijke visvijver aan de Vredekaai in Zelzate borrelt ter hoogte van een peilbuis van het bedrijf Rain Carbon schuim naar boven. Uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid, maar de precieze oorzaak wordt nog achterhaald.

Het bedrijf Rain Carbon verwerkt industriële bijproducten tot ruwe materialen zoals olie. Momenteel saneert het bedrijf de bodem rond de site en daarvoor is in het park bij de visvijver een installatie opgestart. Via buizen die tot twintig meter diep ingegraven zijn, wordt lucht met een compressor gestuurd. Dat zou de vervuiling van het diepe grondwater moeten afbreken. Maar woensdagavond stelden voorbijgangers vast dat er uit een peilbuis water en lucht borrelde en dat daarbij ook schuim te zien was. “Dit is niet volgens de verwachtingen van de saneringswerken”, weet burgemeester van Zelzate Brent Meuleman (sp.a).

De installatie werd stopgezet en de brandweer kwam ter plaatse om metingen uit te voeren. De politie zette intussen uit voorzorg een perimeter uit. “De metingen tonen aan dat er op geen enkel moment gevaar is geweest voor de volksgezondheid”, stelt Meuleman gerust. “Rain Carbon bevestigde al met een grondig onderzoek te starten om de precieze oorzaak te achterhalen. In tussentijd wordt de ondergrondse installatie niet gebruikt.”