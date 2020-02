Schrikkeltweeling blaast morgen 6 kaarsjes uit: “Eén keer om de vier jaar een feestje is niks te veel” Kristof Vereecke

28 februari 2020

14u06 0 Zelzate Celine en Cleo Coppens worden morgen officieel zes jaar. In werkelijkheid blaast de ‘schrikkeltweeling’ 24 kaarsjes uit en dat doen ze met een feestje bij Celine thuis.

Verjaren op 29 februari blijft erg speciaal. De tweeling Celine en Cleo Coppens zijn het ondertussen al gewoon. De twee vieren officieel hun zesde verjaardag, toch hebben ze er al een pak meer verjaardagsfeestjes opzitten. “Eigenlijk vieren we elk jaar”, zegt de tweeling. Celine viert haar verjaardag meestal op 1 maart, Cleo op 28 februari. Dit jaar kunnen de twee echter samen vieren. “Ik geef een feestje bij mij thuis”, zegt Celine. “Eén keer om de vier jaar een feestje op je verjaardag is niks te veel.” Zus Cleo komt ook mee feesten. Het blijft een bijzondere gebeurtenis voor de twee. “Het is pas echt je verjaardag als het ook op de scheurkalender staat.”