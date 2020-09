School doet deuren dicht tot 20 september na besmetting twee leerkrachten: “Noodgedwongen overschakelen op afstandsonderwijs” Kristof Vereecke

08 september 2020

20u21 43 Zelzate Twee leerkrachten van de Zelzaatse middenschool hebben positief getest op corona. Daardoor schakelt de school voor 200 van zijn leerlingen al tot 20 september over op afstandsonderwijs. Leerlingen die thuis niet over een laptop of pc beschikken, kunnen beroep doen op een exemplaar van de school. “We gaan er alles aan doen om iedereen, ondanks deze enorme tegenvaller, een zo goed mogelijke start van het nieuwe schooljaar te bezorgen”, zegt directeur Benny Stroobant.

De directie van de Zelzaatse middenschool kreeg dinsdagavond het lastige bericht dat twee van haar leerkrachten positief getest hebben op Covid-19. “Enorm balen”, reageert directeur Benny Stroobant. “Maar ons team is onmiddellijk in actie geschoten om alle betrokken collega’s, onze leerlingen en hun ouders te verwittigen. Dat is goed gelukt. De meeste mensen toonden begrip, hoe moeilijk de boodschap ook was. Zo dienen naast de twee besmette collega’s, ook nog tien andere collega’s in quarantaine. Dat betekent dat de helft van ons lerarenkorps niet meer naar school kan komen. Daarom hebben we beslist om vanaf overmorgen over te schakelen op afstandsonderwijs en dit zeker tot 20 september. Morgen krijgen de leerlingen een dagje vrij om samen met het CLB en onze arbeidsgeneesheer te bekijken welke andere maatregelen we kunnen nemen.”

Brute pech

Stroobant benadrukt dat de kans dat ook de leerlingen besmet raakten erg klein is. “We hebben altijd alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Dat betekent mondmaskerplicht voor zowel leerkrachten als leerlingen, handhygiëne, afstand houden,.... Dit is echt gewoon brute pech. We hadden ons de start van het schooljaar heel anders voorgesteld. We gaan er over waken dat niemand onderwijs hoeft te missen. Kinderen die thuis over geen laptop beschikken, kunnen er één krijgen via de school. De schoolpoort blijft bovendien gewoon open. Leerlingen die dat willen, zullen hier altijd terecht kunnen voor opvang. Alleen zullen de lessen er tot 20 september noodgedwongen heel anders uitzien. Hopelijk kunnen we daarna snel terug naar een normale situatie.”