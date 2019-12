Schepencollege verklaart eindejaarsperiode feestelijk voor geopend: “Sfeer brengen in donkere periode” Kristof Vereecke

09 december 2019

17u20 3 Zelzate Met een symbolische druk op de knop stak het voltallige Zelzaatse schepencollege, samen met een aantal leden van de gemeentelijke feestcommissie, maandag voor de eerste keer dit jaar de kerstverlichting aan. Laat de eindejaarsperiode nu maar starten in de kanaalgemeente.

De nieuwe toekomstcoalitie wil er alles aan doen om hun gemeente de komende feestperiode te doen baden in sfeer. “Door het herschikken van de kerstverlichting en de aankoop van nieuwe lichtjes willen we in Zelzate sfeer brengen in deze donkere periode”, vertelt schepen van Lokale Economie Isabel Dellaert (sp.a). “De verlichte kerstbomen nemen de taak over van de bloementorens en verbinden Zelzate-Oost met West langsheen de middenberm van de brug.”

Relletje

Over die kerstbomen ontstond afgelopen weekend een klein relletje. Zo verschenen plots twee gigantische dieselgeneratoren op de middenberm van de R4. “De mensen moeten niet wanhopen. De lampjes in de kerstbomen worden aangesloten op het net”, verzekerde schepen van Feestelijkheden Steven De Vuyst (PVDA). Naast verlichte kerstbomen sieren ook kerststerretjes de Assenedesteenweg, het Pierets de Colvenaerplein en de toeleiding naar de handelszaken in deChalmetlaan en het Kennedykoopcentrum. De markt kreeg gloednieuwe lichtjes en natuurlijk kon een kerstboom op het Groenplein en het Koophandelsplein niet ontbreken.

Eindejaarsactie

Het college nodigt meteen iedereen uit voor de kerstmarkt op zaterdag 21 december en de nieuwjaarsreceptie in de tuin van de Brughuizen op zondag 12 januari. Ook Unizo doet zijn duit in het kerstmandje met een grote eindejaarsactie. Zo kan je door je eindejaarsinkopen in Zelzate te doen, maar liefst twee elektrische fietsen en zeven gewone fietsen winnen.