Schepencollege uit bezorgdheid bij Filipijnse ambassadeur na aanslag op bevriende advocate “Vorig jaar was ze nog op bezoek bij ons in Zelzate” Kristof Vereecke

30 september 2019

09u36 0 Zelzate Het Zelzaatse schepencollege is bezorgd over de veiligheid van de Filipijnse advocatie Criselda Heredia. Die overleefde vorige week maandag een moordaanslag in de Filipijnen. De advocate, die opkomt voor de mensenrechten in de Filipijnen, was vorig jaar nog op bezoek bij eerste schepen Geert Asman (PVDA) en zijn echtgenote.

Maandag 23 september overleefde de Filippijnse advocate Criselda Heredia een moordaanslag. Heredia was vorig jaar nog op bezoek bij Geert Asman en zijn echtgenote in Zelzate, afgelopen zomer ontmoetten ze elkaar ook in de Filipijnen.

Schok

Geert Asman “Het was een schok voor ons toen we hoorden van de aanslag. In juli reden we nog samen in de auto waarop de aanslag gepleegd werd”, getuigt Asman. “Criselda is een advocate die opkomt voor de mensenrechten in de Filippijnen, nu wordt ze zelf met de dood bedreigd. In de Filippijnen zijn onder het huidige regime van president Duterte al minstens 41 advocaten vermoord. Daarom schreven we een brief aan de Filipijnse ambassadeur. Wij vragen de Filipijnse regering om de aanslag grondig en onafhankelijk te laten onderzoeken. We vragen dat de Filipijnse regering maatregelen neemt om de veiligheid van advocaten en van meester Heredia in het bijzonder te garanderen. Vandaag worden advocaten, journalisten en verdedigers van mensenrechten bedreigd en vermoord.”

In de brief aan de Filipijnse ambassadeur benadrukt het Zelzaatse schepencollege de vriendschapsband met de advocate en wordt benadrukt dat ze de situatie van Criselda Heredia heel ernstig nemen en van nabij volgen.