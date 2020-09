Schepencollege huldigt briljanten Thea en Edmond Kristof Vereecke

21 september 2020

10u33 0 Zelzate Thea Dumez en Edmond Veirman hebben met enkele maanden uitstel dan toch de felicitaties van het gemeentebestuur voor hun briljanten huwelijksverjaardag in ontvangst kunnen nemen. De twee vierden op 7 juli 65 jaar huwelijksgeluk.

Corona houdt rekening met niks of niemand en dus moest ook de 65ste huwelijksverjaardag van Thea Dumez en Edmond Veirman uitgesteld worden. Gelukkig is uitstel niet altijd afstel en mocht het koppel vorige week dan toch het schepencollege verwelkomen om onder andere de felicitaties van ons vorstenpaar in ontvangst te nemen. “Felicitaties die meer dan op zijn plaats zijn”, aldus eerste schepen Geert Asman (PVDA). “Deze mensen hebben in het leven meer dan hun strepen verdiend. Thea was jarenlang doktersassistent in onze gemeente en Thea had hier een postronde. Het is vandaag niet iedereen gegeven zo’n mooie huwelijksverjaardag te vieren”. Het koppel is gezegend met 2 dochters, 3 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Ook zij deelden corona-proof mee in de vreugde.